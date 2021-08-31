По данным журналиста программы "Схемы", Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной.

Гражданская жена нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая имеет гражданство России, полностью сменила фамилию, имя и отчество.

Об этом в Facebook сообщил журналист программы "Схемы" Максим Савчук.

"Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю). Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной. Гражданской жене Тараса Козака, которая попала под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество", - отметил он.

При этом остальные данные у Лавренюк не изменились.

"Дата и место рождения - те же. Серия и номер паспорта - те же. Дата получения паспорта - та же. ИНН - тот же. Недвижимость в собственности - та же. Но теперь - Светлана Петровна", - написал журналист.

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Автор: Денис Прядко