Гражданская жена нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая имеет гражданство России, полностью сменила фамилию, имя и отчество.
Об этом в Facebook сообщил журналист программы "Схемы" Максим Савчук.
"Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю). Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной. Гражданской жене Тараса Козака, которая попала под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество", - отметил он.
При этом остальные данные у Лавренюк не изменились.
"Дата и место рождения - те же. Серия и номер паспорта - те же. Дата получения паспорта - та же. ИНН - тот же. Недвижимость в собственности - та же. Но теперь - Светлана Петровна", - написал журналист.
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Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу "Миротворца".
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.