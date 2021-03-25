Нардепы комментировать расследование журналистов отказались.

Семьи двух представителей пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в дни оккупации Крыма Россией в феврале 2014 года получили за бесценок нефтеперерабатывающий бизнес в РФ.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В частности, журналисты установили, что 27 февраля 2014-го (в этот день в Симферополе было захвачено здание парламента АРК) семьи нынешних нардепов стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за $40 тысяч. По данным СНБО, горючим с завода Медведчука-Марченко заправляются российские танки на оккупированном Донбассе.

Под контроль семей политиков также перешли 60% фирмы "НЗНП Трейд". На тот момент она уже имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России за $1 тысячу. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 миллионов тонн нефти.

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"Уже на пятый день после завершения Революции достоинства Виктор Медведчук получил мощный источник финансирования своей политической деятельности, эдакую "российскую кормушку", которая ежегодно обеспечивала его миллионами долларов. Причем, обошлась она Медведчуку и его соратникам в символическую сумму. Даже дешевле, чем задекларированный сервиз Faberge его жены", – говорится в расследовании.

Оба предприятия до перехода под контроль Медведчука-Козака принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

"Завод, который дает миллионные дивиденды, в который Кислов инвестировал миллионы долларов, было продано компаниям Лавренюк и Марченко (жены Казака и Медведчука, - УНИАН) за сумму около $40 тысяч, это почти даром", – отметила в комментарии журналистам аналитик ОО "Центр противодействия коррупции" Антонина Волкотруб, проанализировав документы.

Медведчук и Козак на вопросы журналистов по этому поводу отвечать не стали.

Подробнее смотрите в расследовании "Схем".

Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.

После введения санкций гражданская жена Козака - Наталья Лавренюк, а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу "Миротворца".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена козака Наталья Лавренюк.

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Автор: Юрий Годован