Президент Украины желает, чтобы война в 2025 году была прекращена.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что должна сделать РФ, чтобы начало переговорного процесса ради мира стало возможным.

Как передает корреспондент УНИАН, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве у Зеленского спросили, на какие уступки должна пойти РФ, чтобы начать мирные переговоры.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы, если честно", - сказал Зеленский.

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Эти слова президента вызвали смех в зале.

"Желательно, чтобы она просто поняла, что делает то, что убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом, и пока наши планы не изменены. Конечно, мы очень хотим быть сильнее для того, чтобы в этом году - в 2025 году закончилась эта война", - подчеркнул Зеленский.

Он извинился за недипломатическую лексику.

Возможные переговоры с РФ

Зеленский констатировал, что украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все оккупированные территории, в том числе и Крым, который РФ аннексировала еще в 2014 году. По этой причине Киев будет искать дипломатические пути достижения мира.

Глава государства отметил, что поддержки со стороны партнеров "недостаточно" и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе.

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