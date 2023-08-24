Кроме современных западных систем, у Украины есть и советские системы, которыми тоже можно пользоваться, напомнил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что нужно Украине для закрытия неба и насколько сложно об этом договариваться.

"Относительно закрытия неба - его можно закрыть только современными ПВО. Во-вторых, нужны дополнительные ракеты для несовременного, но все же действенного советского оборудования", - рассказал Зеленский на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По словам президента, у Украины есть такие системы, однако сейчас существует дефицит ракет к ним. Следовательно, необходимо работать со странами, у которых на складах есть соответствующая амуниция советских времен.

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"Третий момент - начать производить свое отечественное ПВО. Больше никаких вариантов нет", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за предоставление Украине систем ПВО. По мнению главы государства, лучшими системами в Украине сейчас являются именно Patriot, NASAMS, IRIS-T.

"Я говорю о том, что использовалось чаще всего, где было стопроцентное срабатывание. По Patriot очень сложно работать с партнерами за каждую дополнительную пусковую систему, я уже не говорю о дополнительной батарее. За все это надо очень сильно бороться", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Норвегия подтвердила передачу Украине современных истребителей F-16 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Также страна планирует оказать Украине помощь в разминировании.

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