По словам операторов танков, сейчас их машины беззащитны перед российскими боеприпасами.

Украинские операторы танков во время учений на востоке Украины (Донецкая область) рассказали, почему им нужны для "выживания" на фронте танки Abrams.

Они говорят, что с текущими машинами армия Украины беззащитна перед российскими боеприпасами. Об этом в комментарии Reuters рассказал 29-летний боец Виталий.

По его словам, получение Abrams от США станет "большим шагом" для Украины на поле боя, ведь они умеют гораздо больше чем советские танки, которые сейчас использует как армия Украины, так и Россия.

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"Танк Abrams... Он имеет защиту от детонации боеприпасов. (У этого танка - машине, на которой сейчас ездит Виталий - УНИАН) его нет. Если боеприпасы РФ детонируют, шансов выжить нет", - рассказал он.

В то же время командир танковой бригады с позывным "Вель" акцентировал, что полезными для ВСУ являются также танки Leopard. Как и в случае с Abrams и другими западными танками - это дополнительная огневая мощь и защита для украинской армии на поле боя.

"Лучше бы иметь иностранное оружие. Я считаю, что у него броня лучше, и оно эффективнее", - сказал он.

Отмечается, что СМИ пообщались командиром "Велем" как раз тогда, когда его команда пыталась пройти на советском танке лесистую местность в рамках учений. Во время общения с Reuters он вспомнил фронтовую историю своих собратьев, которые легко пробили на танках Leopard броню оккупантов, попав по советскому танку, словно по "сковородке".

"Мои друзья, которые учились управлять танками Leoprad и участвовали в штурмах, сказали мне, что танки Т-72, принадлежащие россиянам, были пробиты (танками Leopard) так легко, будто бы это была сковородка. Очень быстро. Снимаешь всего одну-две скорлупы, и ничего не остается", - заявил он.

Эксперт оценил преимущество танков Abrams перед российскими Т-90

Ранее военный эксперт Олег Жданов проанализировал, чем американские танки Abrams выигрывают по сравнению с "современными" танками армии РФ Т-90.

По его словам, преимущество Abrams заключается в большей живучести и способности маневрировать на поле боя. Жданов указал, что обе модели танков имеют в кое-чем схожие характеристики, но в то же время Abrams и Т-90 оборудованы совершенно разной броней и двигателями (американский танк в сравнении с Т-90 мощнее на 200 с чем-то лошадиных сил), указал Жданов.

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