Ему, по словам президента, предложили охрану.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соответствующие компетентные органы получили информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Мы получили информацию, что на него готовится покушение. Не внутри государства, слава Богу. Получили эту информацию. Я сказал соответствующим органам предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Он отказывается, мне кажется, это ошибка", - рассказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперациях.

Спецоперация по"вагнеровцам"

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали против Украины на Донбассе. По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче боевиков. 14 августа Беларусь выдала России "вагнеровцев".

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)5 августа президент Владимир Зеленский освободил Бурбу от должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. В Офисе президента заявили, что смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

17 ноября 2021 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК "Вагнера". Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

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Автор: Леся Лещенко