Президент пообещал, что все законопроекты, которые касаются судебной реформы, как бы это не было сложно, будут приняты.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева до сих пор не проголосован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

Президент прокомментировал непринятие в Верховной Раде монобольшинством законопроекта "Об окружном административном суде Киева".

"Это очень непросто. Если бы был проголосован (законопроект) по ОАСК очень быстро в том или ином виде, я считаю, была бы поломана Верховная Рада, и не было бы закона О Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии. Этакая шахматная игра", - сказал Зеленский.

Читайте такжеПрезидент хочет избрания нового руководителя САП до конца годаПрезидент сказал, что реформы непросто внедрять и иногда приходится чем-то временно уступать.

"Есть много шагов. Не только от меня. От меня-то что зависит, я подал этот закон, а дальше есть разные важные и неважные инструменты или возможности. Все это будет сделано", - сказал президент.

В то же время, как отмечает президент, все законопроекты, касающиеся судебной реформы, если бы это не было сложно, будут в конечном итоге приняты.

Ликвидация ОАСК - что известно

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за многочисленных скандалов и принятия сомнительных решений.

В свою очередь, председатель ОАСК Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

27 мая на тот момент председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что президентский законопроект о ликвидации ОАСК до сих пор рассматривается в профильном парламентском комитете. Он отметил, что в связи с этим проект закона еще не может быть вынесен на рассмотрение парламента.

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Автор: Виталий Саенко