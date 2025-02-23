Президент отреагировал на давление США и России относительно проведения президентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов оставить свою должность ради мира в Украине. Он добавил, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о давлении США и России относительно проведения президентских выборов.

"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов", - ответил он на вопрос журналиста "Готов ли оставить пост президента, если это будет означать мир для Украины?".

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При этом президент добавил, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что фокусируется на безопасности Украины сегодня, а не за 20 лет, и не собирается "быть во власти десятилетия". По его словам, именно безопасность для Украины на долгие годы - это его желанная мечта.

Президент Украины сказал, что НАТО – это "самый дешевый вариант" и сегодня, несмотря на то, поддерживает кто-то этот вопрос или нет, "на столе гарантий безопасности и переговоров" эта тема будет.

По его словам, сегодня сложно спрогнозировать, чем завершатся эти переговоры, но тема будет подниматься. Президент добавил, что она будет обсуждаться с партнерами.

Зеленский подчеркнул, что в переговорах должны участвовать и европейские партнеры Украины, потому что наша страна является частью Европы. Он подчеркнул, что в переговорах должны участвовать США, много помогавшей Украине. По его словам, там должна быть и Россия.

Президент Украины подчеркнул, что сходится с президентом США Дональдом Трампом в необходимости как можно скорее завершить войну. При этом подчеркнул, что мир через силу означает в первую очередь направить свои силы в сторону России.

"Это и есть содержание выражения "мир через силу", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы Трамп был на стороне Украины. Отмечает, что Украине требуются гарантии от США и Европы.

Заявление Трампа по выборам в Украине

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп поддержал проведение выборов в Украине, отметив, что поддержка президента Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

"Если садиться за стол переговоров, то здесь уже украинский народ решит, что уже давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация", - заявлял американский президент.

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