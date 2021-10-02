Президент также похвалил СНБО, назвав его работу мощной.

Президент Владимир Зеленский выступая перед "слугами народа" в Трускавце, неоднозначно высказался относительно сроков своего пребывания на посту.

Слова Зеленского приводит пресс-служба "Слуги народа" на партийном сайте.

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил он собравшимся депутатам.

Зеленский также заверил, что теперь в партийной программе "слуг" не существует пунктов, которые они не могут выполнить.

"Партия "Слуга Народа" только родилась. Она "маленькая", только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь вы можете пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", - сказал глава государства.

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Отдельно он прокомментировал работу СНБО, заявив, что "этот орган заработал мощно".

"Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", - говорит президент.

Как сообщал УНИАН, во время прибытия Зеленского журналистов не подпускали к отелю, где проходит "Большая фракция".

Трускавец 2.0": детали

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, проходит в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. 2 октября там выступил президент. Также стало известно, что в Трускавце "слуги" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Второй термин Зеленского: что известно

Ранее президент, комментируя тему второго срока, говорил, что ему не хватит одной каденции на посту президента. "Я подумаю", - сказал он в мае 2020 года, отвечая на вопрос, планирует ли баллотироваться на еще один президентский срок.

Через год Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок в первую очередь зависит от людей.

В августе этого года глава государства отметил, что еще рано говорить о возможном его баллотировании на второй президентский срок, но он хотел бы "кое-какие вещи закончить".

Автор: Юрий Годован