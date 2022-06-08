Президент Украины отметил, что власти РФ думают как политики, а не как менеджеры.

Российские власти думают ни как менеджеры, а как политики. Москва значительно проигрывает, пытаясь стать монополистом на рынке зерна.

Об этом сообщил президента Украины Владимира Зеленского.

"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", - заявил Зеленский.

По его словам, действия российской власти – большая ошибка, потому что результатом такой политики станет пищевой геноцид в мире.

Россия ворует украинское зерно - что известно

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут переговоры для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море, которые должны были состояться в Анкаре 8 июня. Он предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

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