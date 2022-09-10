Кабинет Министров на внеочередном заседании повторно наложил санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины. Замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит согласно четко определенным процедурам и в соответствии с новым законодательством. Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства России и направить их на усиление нашей армии и на наше восстановление", - написал он.
Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин на внеочередном заседании согласовал покупку со стороны Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, военных облигаций на сумму 152 млн грн.
"Это средства, которые находятся на счетах агентства и были заморожены в рамках процесса конфискации российского имущества в Украине и имущества российских коллаборантов", - написал он.
Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что компания, связанная с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича Александром, обладает частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.