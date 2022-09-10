Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

Кабинет Министров на внеочередном заседании повторно наложил санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины. Замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит согласно четко определенным процедурам и в соответствии с новым законодательством. Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства России и направить их на усиление нашей армии и на наше восстановление", - написал он.

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Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин на внеочередном заседании согласовал покупку со стороны Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, военных облигаций на сумму 152 млн грн.

"Это средства, которые находятся на счетах агентства и были заморожены в рамках процесса конфискации российского имущества в Украине и имущества российских коллаборантов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что компания, связанная с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича Александром, обладает частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

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