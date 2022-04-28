Президент Украины вместе с несколькими украинскими министрами встретил Петкова с болгарской делегацией перед зданием Офиса президента на Банковой.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась в Киеве.

Зеленский вместе с несколькими украинскими министрами встретил Петкова с болгарской делегацией перед зданием Офиса президента на Банковой.

Впоследствии они зашли в здание для проведения переговоров.

Напомним, что ранее Россия прекратила поставки газа в Болгарию из-за ее отказа оплачивать поставки в рублях.

Впоследствии президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине и визита в Киев.

"Категорическое "нет" оказанию военной помощи Украине, ведь это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт", - заявил Радев.