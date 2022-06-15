Обе делегации президент встретил перед зданием Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - отметил он.

Обе делегации президент встретил перед зданием Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

После этого они зашли внутрь для проведения переговоров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации и арестовала имущество депутатов Госдумы РФ и российских чиновников. В списке оказались 34 граждан России.

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