Стороны во время встречи обсудили ряд насущных вопросов, в том числе и оборонительных.

В четверг, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел первую рабочую встречу с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.

Как сообщил Зеленский в Telegram, встреча получилась содержательной. Стороны обсудили несколько ключевых вопросов.

"Содержательная встреча с госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Спасибо за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины! Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя", - написал Зеленский.

На коротком видео видно, что Зеленский и Шаппс очень тепло поздравили друг друга. Президент поблагодарил за визит и за мощную поддержку, которую Украина получает от Великобритании.

"Спасибо, что мы можем полагаться на вас", - сказал Зеленский.

Зато Шаппс от имени Великобритании заверил, что "Украина остается на острие нашего внимания".

"Мы чувствуем вашу боль за все происходящее. Мы будем стоять бок о бок все время. Хочу передать передать вам приветствие от премьер-министра (Риши Сунака - УНИАН), а также от моего предшественника Бена Уоллеса", - сказал Шаппс.

Британия помогает Украине - последние новости

Великобритания является вторым по величине донором, в настоящее время выделив 5,7 миллиарда долларов, в том числе 2,8 миллиарда долларов в 2022 году и обязавшись соответствовать этому финансированию в 2023 году. Она также участвует в программе обучения 30 тысяч украинских военных до конца года.

Британия предоставляет высокоточные ударные ракеты большой дальности та недавно взяла на себя обязательство обучать украинских пилотов скоростных реактивных самолетов, но заявила, что боевые истребители на данный момент поставлять не будут.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил во время своего назначения, что он с нетерпением ждет "продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина".

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