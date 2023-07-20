Министр обороны Бен Уоллес обрисовывал степень поддержки Великобританией военных действий Украины против России.

По словам министра обороны, Великобритания, ВВС которой подтвердили готовность противостоять России, предоставила Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Бен Уоллес сказал, что Великобритания "пожертвовала значительное количество военной техники, боеприпасов и нелетальной помощи", поскольку украинские бойцы защищают свою территорию и стремятся изгнать российских захватчиков, пишет Independent.

Он сказал, что количество "критических" артиллерийских снарядов, отправленных в восточноевропейскую страну, увеличилось в 15 раз, поскольку изначально планировалось отправить 16 000 в 2022 году.

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Излагая список того, что Лондон предоставил Украине до 11 июля, Уоллес сказал, что Лондон потратил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку Украины в период с апреля 2022 года по март 2023 года.

Он сказал, что это поставило Великобританию на второе место после США с точки зрения международных доноров военной помощи Украине, которая в настоящее время участвует в контрнаступательных стычках, стремясь вернуть свою территорию.

"Доставка и предоставление помощи происходят динамично и быстро, отвечая на приоритетные потребности вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что в небольшом количестве областей (в частности, в области противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия) мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя. Например, мы поставили более чем в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально (более 200 000 по сравнению с планами в 16 000 снарядов год назад)", - сказал Уоллес.

Он сообщил, что для вооружения 14 танков Challenger II, которые Великобритания поставила Украине в начале года, отправлено 4000 единиц боеприпасов.

Было передано не менее пяти миллионов противопехотных вооружений, включая минометы и гранаты, а также 1500 зенитных орудий и 100 пусковых установок для них. Минобороны числило поставленными 12 000 бронежилетов и 80 000 касок.

В общей сложности на запчасти, инструменты и вспомогательные комплекты для киевской армии было потрачено 4 миллиона фунтов стерлингов. Из другой помощи украинским воинам было отправлено 70 тысяч единиц продовольственного пайка, а также 65 тысяч предметов одежды.

Уоллес сказал, что пожертвованные предметы поступили из оборонных запасов Великобритании, закупок оборонной промышленности в Великобритании и за рубежом, а также закупок избыточного оборудования у иностранных правительств.

Некоторые товары также были получены за счет скоординированных международных закупок через Международный фонд для Украины, находящийся под управлением Великобритании, сообщил Уоллес.

Высказвания Уоллеса о помощи Украине - детали

12 июля министр обороны Великобритании призвал власти Украины найти немного благодарности Западу за оказанную помощь. Министр заявил, что Британия "не Amazon", комментируя резкое заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно НАТО.

Владимир Зеленский удивился этому заявлению и подчеркнул, что Украина всегда благодарна своим партнерам за помощь.

Позже Уоллес прокомментировал свое скандальное заявление о "неблагодарности" Украины, заявив что его словами были частично искаженными.