Армия сократила объем тренировок для украинских военных на Кенте после жалоб соседей
17:05, 12.09.230 мин. 388
После жалоб на шум от тренировок британская подготовка украинских военных уменьшилась.
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