Президент подчеркнул, что ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал двусторонние отношения между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами как достаточно динамичные.

Читайте такжеЗеленский с супругой прибыли в ОАЭКак сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью Emirates News Agency.

«ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все больше амбициозных проектов.

Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество», - сказал Зеленский.

Он отметил, что в последние годы между Украиной и ОАЭ наблюдалась устойчивая тенденция к активизации торгово-экономического сотрудничества. «Эмираты - надежный и важный торговый партнер для украинских компаний. Подтверждением этого является то, что сейчас более 200 украинских компаний работают на территории ОАЭ. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долл. США» , - сказал президент.

Визит Зеленского в ОАЭ

Сегодня, 13 февраля, президент Украины с супругой Еленой Зеленской прибыли в ОАЭ с двухдневным официальным визитом.

14-15 февраля глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, а также с представителями дирекции Дубайской оперы и историко-культурной сферы Абу-Даби.

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Автор: Юлия Петриченко