У Зеленского анонсировали законопроект о правах нацменьшинств

Ранее на заседании Конституционного суда по рассмотрению представления о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного Федор Вениславский указывал, что парламент должен принять отдельный закон об использовании русского и других языков национальных меньшинств.

Осенью на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о правах национальных меньшинств, в том числе и языковых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский сообщил во время заседания Верхней палаты КС, где рассматривается представление о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Он сообщил, что на базе Министерства культуры и информационной политики с участием представителей Директората по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента и народных депутатов работает рабочая группа, которая разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах, которая будет комплексно регламентировать правовой статус национальных меньшинств, в том числе и их языковые права.

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По словам Вениславского, коллеги сообщили, что по этим вопросам вскоре будут организованы публичные дискуссии.

Он высказал мнение, что осенью законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата о конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы представления утверждают, что закон не соответствует ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд заключения, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

7 июля на заседании КС по рассмотрению представления представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет. Также Вениславский отметил, что Верховная Рада должна принять отдельный закон об использовании русского и других языков национальных меньшинств.

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