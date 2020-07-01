Что ожидает СМИ: в комитете ВР объяснили содержание доработанного законопроекта о медиа

Уже завтра текст законопроекта появится на сайте Верховной Рады.

В Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассказали об основных положениях доработанного законопроекта «О медиа» (№2693), который рекомендовано принять в первом чтении.

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На своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заверил, что доработанный законопроект не содержит «никакой цензуры и «драконовских» норм в отношении СМИ». Он добавил, что для телевидения, радио, печатных СМИ не меняется почти ничего. «Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение - это переход всех регуляторных функций к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания. Потому что регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган», - отметил он.

Также депутат прокомментировал информацию о том, что законопроект якобы предусматривает «драконовский контроль» онлайн-медиа.

«Онлайн-медиа или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать - регистрироваться им как медиа или нет. Кстати, регистрация может давать работникам таких медиа и самим медиа дополнительные возможности - от защиты до поддержки. Например, журналисту не смогут отказать в аккредитации, а зарегистрированные онлайн-медиа смогут рассчитывать на институциональные гранты от государства», - пояснил Потураев.

Кроме того, по его словам, регистрация для печатных медиа является обязательной в период российской агрессии. «Но после нашей победы регистрация для них станет добровольной», - добавил председатель комитета.

«Что не могут делать медиа: призывать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины», - пояснил Потураев.

Вместе с тем, председатель комитета прокомментировал, может ли Нацсовет самостоятельно лишить медиа лицензии или регистрации, заблокировать или отключить от эфира без решения суда. «Нет! Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только, если Нацсовет убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ. Но! Даже в таком случае санкции высшего уровня могут применить только по решению суда», - уточнил он.

Однако, по словам Потураева, в случае нарушений, Нацсовет, по решению суда, сможет требовать от интернет-провайдеров прекратить предоставление доступа украинским пользователям к таким ресурсам. «Формирование так называемых «черных списков» - то есть тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России - станет понятным, прозрачным и будет осуществляться в соответствии с четкими критериями. А не хаотично, как раньше», - отметил он.

Также, продолжил Потураев, законопроект распространяет требования относительно прозрачности структуры собственности, которые уже работают в отношении телевидения и радио, на все медиа, которые изъявят желание добровольно зарегистрироваться. «Деятельность информационных агентств признается просто разновидностью бизнеса по предоставлению информационных услуг. Поскольку государство не должно вмешиваться в отношения между заказчиком и поставщиком платной услуги, то информационные агентства по новому закону не будут считаться медиа. Но они могут зарегистрировать свои интернет-ресурсы как онлайн-медиа, если этого пожелают», - разъяснил Потураев.

Он добавил, что происходит отход от устаревшего термина «средства массовой информации» и переход к употреблению современного термина «медиа».

«Законопроект «О медиа» впервые дает определение вещания громад, вещания местных сообществ, определяет разницу между такими медиа и обеспечивает независимость их журналистов и редакции от местной власти», - отметил он.

Как сообщил Потураев, не изменяются квоты на язык и национальный продукт, не ограничиваются права журналистов, иностранных медиа (кроме медиа государства-агрессора) и пользователей социальных сетей, платформ общего доступа и потоковых сервисов.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада направила законопроект о медиа на повторное первое чтение в профильный комитет. Сегодня, 1 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать парламенту поддержать в первом чтении доработанный законопроект о медиа.

Текст законопроекта появится завтра на сайте ВР.

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