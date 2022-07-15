Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено 3 млрд долларов от США.

В оборонном бюджете США предусмотрена дополнительная помощь Украине, в частности, для расширения возможностей нашей военной авиации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год с дополнительной помощью для Украины.

"В частности, речь идет и о расширении возможностей нашей военной авиации. Эта и другая американская помощь для нашего государства значительно усилит наш оборонный потенциал", - подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил США за поддержку, которую получает Украина.

"Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено 3 млрд долларов от США. Это позволяет нам обеспечивать сегодня текущие социальные потребности украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "Америка действительно является лидером в глобальной защите свободы".

Как сообщал УНИАН, оборонный бюджет США на 2023 год предусматривает 1 миллиард долларов на безопасность Украины. Размер помощи увеличили на 700 миллионов долларов.

Предлагается назначить генерального инспектора, который контролировал бы использование помощи Украине и отчитывался перед Конгрессом каждые шесть месяцев. Кроме того, предусмотрены квартальные брифинги о мерах по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет.

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