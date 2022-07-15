Еврокомиссия предупреждает о риске экономической усталости среди европейцев.

Европейский Союз отстает от своих громких обещаний предоставить значительный пакет финансовой помощи Украине, сталкиваясь с перспективой серьезных экономических проблем.

Почти два месяца назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине 9 миллиардов евро экстренных займов. Сейчас ЕС удалось договориться лишь о первоначальном транше, который покрывает лишь девятую часть этой цели, пишет Bloomberg.

Приближаясь к традиционно "сонному" летнему периоду в Брюсселе, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку возможное полное отключение российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион к второй рецессии за два года.

В мае Европейская комиссия также обязалась профинансировать основную часть восстановления страны, которая, по оценкам украинского правительства, может составить 750 миллиардов долларов. Это может привести к еще более острым дискуссиям в ЕС, поскольку европейские страны до сих пор не пришли к согласию относительно того, как привлекать средства.

По словам источников Bloomberg, знакомых с дискуссией, предложение Еврокомиссии напугало некоторые страны-члены, которые опасаются огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией.

Влияние экономических последствий войны давит на правительства ЕС, поскольку они начинают беспокоиться о риске ослабления поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоресурсы станут дефицитными и дорогими.

Когда министры финансов ЕС обсуждали помощь Украине на встрече во вторник, около трети из 27 стран-членов предупредили, что понадобятся новые меры для поддержки наиболее уязвимых групп внутри самого ЕС, которые пострадали от текущего кризиса, чтобы предотвратить их недовольство Киевом, сообщают источники, знакомые с обсуждением.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал министрам во время закрытой встречи, что национальные правительства должны обеспечить достаточно сильный экономический ответ на последствия войны, чтобы избежать риска усталости среди европейцев. Джентилони заявил журналистам в четверг, что правительства "обязаны" смягчить влияние повышенных цен, в частности счетов за электроэнергию, на бедных.

Отмечается, что вторник европейским министрам удалось договориться лишь о кредите на 1 миллиард евро для Украины как первого транша большего пакета макрофинансовой помощи. Основная часть финансового пакета, который в принципе был одобрен лидерами ЕС в мае, была заблокирована из-за разногласий между Комиссией и Германией относительно того, как структурировать финансирование.

Источники Bloomberg считают, что страны ЕС вряд ли выйдут из этого тупика до того, как Брюссель уйдет на летние каникулы. Все 27 государств-членов должны согласиться на условия пакета помощи.

Германия сначала пыталась убедить комиссию предоставить гранты, а не займы, чтобы облегчить долговое бремя Украины.

Еврокомиссия попросила страны-члены предоставить гарантии по кредитам. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине 1 миллиард евро безвозвратных грантов через Международный валютный фонд, сказал немецкий чиновник. Берлин призвал другие страны-члены предоставить дополнительные гарантии.

Кроме того, кредит в 1,5 миллиарда евро, предоставленный Киеву Европейским инвестиционным банком, также остается заблокированным в механизме ЕС, поскольку Еврокомиссия требует большего объема гарантий по сравнению со стандартными операциями банка. Представитель комиссии сказал, что ЕС должен убедиться, что он может покрыть убытки в случае дефолта Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации издания Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украине от Европейского Союза в размере €9 млрд. Пока что чиновник согласился на выплату только €1 млрд.

Он выступает против выделения средств Украине путем совместного европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить €900 млн внешнего долга.

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