Встреча состоится в Офисе президента сегодня вечером.

Сегодня в 19:00 президент Украины Владимир Зеленский встречается с лидерами фракций и групп парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат Кира Рудик.

Она отметила, что встреча состоится в Офисе президента.

По ее словам, речь идет о ситуации, которая сложилась в связи с признанием Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и о необходимости выработки совместных мер для противостояния российской агрессии.

В то же время, закрывая сегодняшнее заседание парламента, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также сообщил: "Сегодня в 19:00 президент Украины вместе с представителями силовых ведомств приглашает представителей фракций и групп на встречу".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: