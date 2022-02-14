Главной темой переговоров был вопрос безопасности вызовов и мирного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в своем заявлении по результатам встречи с Шольцем.

Зеленский подчеркнул, что Германия является важным партнером Украины в поддержке ее евроинтеграционных стремлений.

По его словам, страны настроены углублять сотрудничество во всех сферах.

"...Вопрос безопасности вызовов и мирного процесса был главной темой наших переговоров. Именно в Украине сегодня решается будущее архитектуры европейской безопасности, частью которой является наше государство. Мы говорили о ключевых подходах к этому очень важному процессу, о необходимости закладывания в эту архитектуру конкретных юридических гарантий, способных защитить Украину", - отметил президент.

Он сообщил, что Украина и Германия разделяют общее видение о том, что эскалация на украинско-российской границе составляет беспрецедентный вызов для Европы и мира.

По мнению Зеленского, позиция партнеров, а также конкретные действия для поддержки Украины, укрепления устойчивости и обороноспособности являются выигрышными для всего региона и Евросоюза в целом.

"Я в очередной раз повторю, что Украина - надежный союзник и настоящий форпост демократии в регионе. Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка Украины со стороны наших партнеров, поддержка безопасности, экономическая, энергетическая. Именно об этом мы сегодня с господином Шольцем и говорили", - сказал он.

Глава государства рассказал, что федеральный канцлер подчеркнул полную поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, на готовности поддержки Украины и совместной работы в рамках Крымской платформы для прекращения временной оккупации Крыма.

По его словам, лидеры государств также обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Важно, что мы с господином Шольцем разделяем общее видение мирного ухода. Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров нормандской четверки", - добавил он.

Зеленский также напомнил, что завтра Шольц посетит с визитом Москву, где будет представлять не только немецкую позицию, но и "объединенную позицию всего трансатлантического сообщества, приоритетом для которого является независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины".

"Для нас действительно важно, что перед тем, как ехать в Россию руководитель немецкого правительства провел переговоры в Киеве. Мы ценим это проявление солидарности. Повторюсь: безопасность - это безопасность Европы... Только совместными усилиями мы сможем найти пути защиты нашего общего дома", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что обсудил с Шольцем вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии.

"Моя позиция четкая, она известна - наиболее действенным подходом в сдерживании агрессии является применение превентивных сигналов", - в очередной раз заявил Зеленский.

По его словам, переговоры еще не завершены и продолжатся сегодня.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава ОПУ также ожидает, что у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Перед визитом в Киев Шольц заявил, что Германия ожидает от России срочных признаков деэскалации и предупреждает о серьезных последствиях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

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