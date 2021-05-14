По словам президента, в ближайшее время будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы решить проблему бедности, в Украине проводятся десятки фундаментальных реформ.

Об этом Зеленский написал в своей колонке для издания "Фокус", сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о деолигархизации, судебной реформе, децентрализации, построении современного финансового сектора, приватизации, земельной реформе, создании максимально возможных условий для экономического развития.

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В частности, Зеленский сообщил, что в ближайшее время украинскому обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему.

"Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим - и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту в течение десятилетий, наконец, решит, в частности, и проблему бедности", - подчеркнул глава государства.

По его словам, чтобы решить проблему бедности, в Украине проводятся десятки фундаментальных реформ.

"И добропорядочный суд, и эффективная децентрализация, и современный финансовый сектор, и приватизация, и завершение земельной реформы, и создание максимально возможных условий для экономического развития. Это десятки фундаментальных реформ. А все это вместе и есть изменение системы и изменение общественных отношений", - констатировал Зеленский.

По его убеждению, цель всех этих важных трансформаций - сделать Украину понятной миру, как те государства, которые уже обеспечивают своим народам состоятельную и комфортную жизнь.

Чтобы этого достичь, по мнению президента, гражданам необходимо прекратить борьбу друг с другом, к которой активно подталкивают олигархические структуры, и, как следствие, - терять общие шансы. Кроме того, люди сами должны определить, что предлагать глобальному миру, а власть должна дать больше свободы и безопасности, чтобы общество функционировало более продуктивно и стало успешным.

"Например, мы осуществляем дебюрократизацию отношений между государством и гражданином. Миллионы украинцев уже привыкли пользоваться приложением "Дія" для получения административных услуг, помощи от государства, уплаты штрафов или просто для предъявления документов. Украина стала первой в мире страной, где цифровые паспорта имеют одинаковую силу с привычными бумажными документами. Можем же быть первыми, действительно современными? Можем", - считает Зеленский.

Также, по его убеждению, чтобы реализовать потенциал Украины, нужна справедливая и рациональная государственная система - та, которую строили очень долго и фундамент которой создается именно сейчас.

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"Ну и, конечно, нам нужен мир. Все войны заканчиваются. Мы никогда не раздували это противостояние. Наоборот, благодаря рациональной дипломатии мы сделали то, что было невозможно ранее. Это и тишина на фронте, которая в прошлом году спасла десятки жизней. Это и транзитный газовый контракт - на сто процентов в наших интересах. Это и освобождение пленных - некоторые из них были в неволе годами. Если удалось это, то удастся и все остальное, что необходимо для установления честного и стабильного мира", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что за эти два года Украина по меньшей мере поняла, какое место должна занять в современном глобальном мире и какие трансформации и реформы должны привести нас к этому месту.

"А конкретные действия на этом пути - целый пакет системных реформ, связанных друг с другом, которые должны уничтожить традиционный олигархический строй и заменить его гораздо более справедливыми социально-экономическими отношениями", - резюмировал президент.

Напомним, 15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду.

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Автор: Константин Гончаров