Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Обращение транслировалось украинскими телеканалами.
"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране. Такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут внедряться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов - потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине", - заявил Зеленский.
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Также глава государства отметил, что "влияния олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику страны, на законы и Верховную Раду Украины - этого, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов".
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