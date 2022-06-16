​Зеленский пояснил, что Украина понимает, что путь в ЕС - "это действительно путь, это не один шаг".

Президент Владимир Зеленский считает, что главным проявлением сильной позиции Европы сейчас может стать поддержка интеграции Украины в Евросоюз.

б этом глава государства сообщил на брифинге после встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

По его мнению, цель России в этой войне – сломать Украину и через это сломать Европу в целом.

"Россия хочет показать, что европейское объединение якобы не способно быть эффективным и что европейские ценности не могут сработать для защиты свободы. Мы можем, а значит и должны совместно сломать этот сценарий и доказать, что Европа и в дальнейшем будет свободной, демократической и объединенной", - отметил Зеленский.

​По словам президента, главным проявлением общей сильной позиции сейчас может стать поддержка интеграции Украины в ЕС.

"Сам ход истории Европы доказал правильность положительного ответа ЕС на украинские стремления. Статус кандидата в члены ЕС для Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети 21 века. Я верю, что это решение станет нашим общим историческим успехом", - сказал он.

​Зеленский пояснил, что Украина понимает, что путь в ЕС - "это действительно путь, это не один шаг".

"Но у этого пути должно быть начало. И мы готовы работать так, чтобы наше государство трансформировалось в полноправного члена Европейского Союза. И украинцы уже заслужили право встать на этот путь и получить статус кандидата. ​Мы все видели опросы, которые подтверждают, что большинство во всех странах Европы и в целом на континенте – поддерживает европейскую интеграцию Украины. Имеем истинно самый большой уровень поддержки европейской интеграции и украинским народом", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом говорил об усилении обороны Украины, усилении санкционного давления на РФ и евроинтеграции Украины.