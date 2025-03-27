'Не приближает нас к миру': Зеленский резко раскритиковал спецпредставителя Трампа

Президент отметил, что Виткофф слишком часто в публичном пространстве цитирует кремлевские нарративы.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за цитирование кремлевских нарративов.

Как отметил украинский лидер в интервью Eurovision News, заявления Уиткоффа в духе кремлевских нарративов ослабляют давление на Россию и затрудняют установление мира.

"Я считаю, что Виткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - отметил президент.

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Зеленский отметил, что Украине необходима четкая и решительная позиции США. "Даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", - добавил он.

Скандальные заявления Виткоффа

Как писал УНИАН, посланник Трампа запутался в названиях оккупированных территорий Украины. Он сказал, что самая большая проблема в войне в Украине - "это так называемые четыре региона... Донбасс, Крым, Луганск... и есть еще два".

В издании The Telegraph написали, что неспособность Уиткоффа запомнить названия территорий была воспринята критиками как доказательство того, что администрация Трампа не может разобраться в переговорах между Украиной и Россией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф "невероятно" справляется со своими обязанностями.

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