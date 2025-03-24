По словам вице-президента США, люди критикуют Уиткоффа, ведь злятся на него якобы из-за его успеха.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф "невероятно" справляется со своими обязанностями. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Стив Уиткофф - замечательный парень, который делает невероятную работу. Люди, которые критикуют его, злятся, что он добивается успеха там, где они терпели поражение в течение 40 лет", - отметил Вэнс.

По его словам, большая часть дипломатии сводится к умению: "не быть идиотом".

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Скандальные заявления Виткоффа

Как писал УНИАН, посланник Трампа запутался в названиях оккупированных территорий Украины. Он сказал, что самая большая проблема в войне в Украине - "это так называемые четыре региона... Донбасс, Крым, Луганск... и есть еще два".

В издании The Telegraph написали, что неспособность Уиткоффа запомнить названия территорий была воспринята критиками как доказательство того, что администрация Трампа не может разобраться в переговорах между Украиной и Россией.

Кроме того, политик подчеркнул, что на оккупированных территориях состоялись референдумы, "на которых подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под властью России".

"Виткофф даже не может вспомнить названия украинских областей, которые хочет Путин... Он ссылается на фиктивное голосование, организованное ФСБ, как на "доказательство" того, что люди в этих регионах хотят присоединиться к России... Глубоко беспокоит то, что тот, кто должен быть нейтральным переговорщиком между двумя воюющими странами, встает на сторону агрессора и распространяет его пропаганду", - подчеркнул один из критиков.

В то же время украинский депутат Александр Мережко заявил, что Трамп должен уволить Виткоффа за скандальные заявления об Украине. По его словам, американский дипломат просто повторяет путинскую пропаганду. Мережко добавил, что "президент Трамп должен сделать очень серьезные шаги - он должен опровергнуть эти заявления, потому что они опасны".

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