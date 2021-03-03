Пока неизвестно, принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена совершить визит в Украину и принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины Независимости Украины в августе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Радио Свобода.

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В МИД сообщили, что "организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений".

В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Контакты Киева и Вашингтона

Дату первого телефонного контакта Зеленского и Байдена пока не определено.

1 февраля Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более эффективным партнерство между обеими странами. По словам госсекретаря США, санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

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Автор: УНИАН