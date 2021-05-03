На 15:10 по Киеву запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Читайте такжеЗеленский 3 мая посетит Польшу, встретится с ДудойТак, Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Подробности визита Зеленского в Польшу

В Королевском замке в Варшаве сначала состоятся торжества, а затем дебаты с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.

На 14:10 по местному времени (15:10 - по Киеву) запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши. После общения главы государств сделают заявления для СМИ.

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Авторы: Ольга Робейко, Константин Гончаров