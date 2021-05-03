Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл с рабочим визитом в Польшу.
Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
Читайте такжеЗеленский 3 мая посетит Польшу, встретится с ДудойТак, Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.
Подробности визита Зеленского в Польшу
В Королевском замке в Варшаве сначала состоятся торжества, а затем дебаты с участием президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.
На 14:10 по местному времени (15:10 - по Киеву) запланирована двусторонняя встреча президентов Украины и Польши. После общения главы государств сделают заявления для СМИ.
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