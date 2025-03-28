В частности, в состав введен новый начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указе главы государства №201/2025 от 28 марта 2025 года.

В частности, президент Украины постановил ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова.

Кроме того, Зеленский вывел из состава Ставки предыдущего начальника Генштаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

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Указ принят на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины

Как сообщал УНИАН, 16 марта Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ.

Новое назначение произошло "с целью улучшения качества управления войсками". В частности, перед Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Гнатов имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования "Восток" и Объединенными силами ВСУ. Гнатов руководил обороной Бахмута в 2023 году.

Также 16 марта президент уволил Баргилевича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Баргилевич работал на этой должности с 9 февраля 2024 года. До того Баргилевич занимал должность Командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Баргилевич ранее был инициатором создания управления территориальной обороны. Занимал различные должности, в том числе должность начальника оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, командующего территориальной обороны Командования Сухопутных войск.

Теперь Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины. Об этом назначении стало известно 16 марта из сообщения министра обороны Рустема Умерова.

На должности Генерального инспектора задача Баргилевича - контроль за соблюдением военных стандартов и укрепление воинской дисциплины.

Баргилевич на этой должности будет контролировать процесс реформ в армии.

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