В то же время за лидера партии «ЕС» на выборах президента готовы проголосовать 14,4%, за сопредседателя фракции «ОПЗЖ» – 11,3%, за лидера ВО «Батькивщина» – 10,9% респондентов.

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за него готовы проголосовать 23,1% украинцев. В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» с поддержкой 19,7% среди тех, кто определился.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Читайте такжеРейтинг ОПЗЖ начал падать после санкций против каналов Медведчука«Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором», – говорится в результатах.

За лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 14,4%, за сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко – 11,3%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 10,9% граждан.

Лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддерживают 7,2%, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана – 5,7%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 5,3% украинцев, остальные политики имеют поддержку менее 5%.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Другие политические силы получили такой уровень поддержки:

«Европейская солидарность» – 16,2%

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 14,2%

«Родина» – 12,0%

«Украинская стратегия Гройсмана» – 5,1%

Радикальная партия – 4,9%

«Сила и честь» – 4,4%

«Свобода» – 3,8%

партия Евгения Мураева «Наши» – 3,5%

«Голос» – 3,3%

«УДАР» – 3,2%

партия Шария – 3,2%

«За будущее» – 2,8%

«Народный фронт» – 1,9%.

Как проводился опрос

Опрос проводился 22-23 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров