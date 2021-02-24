На выборах президента Украины в ближайшее время действующий президент получил бы больше всего поддержки / фото president.gov.ua

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за него готовы проголосовать 23,1% украинцев. В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» с поддержкой 19,7% среди тех, кто определился.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Читайте такжеРейтинг ОПЗЖ начал падать после санкций против каналов Медведчука«Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором», – говорится в результатах.

За лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 14,4%, за сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко – 11,3%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 10,9% граждан.

Лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддерживают 7,2%, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана – 5,7%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 5,3% украинцев, остальные политики имеют поддержку менее 5%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, 23,1% украинцев могли бы проголосовать за Владимира Зеленского / скриншот социологическая группа «Рейтинг»
Динамика уровня поддержки потенциальных кандидатов в президенты Украины с августа 2019 по февраль 2021 года / скриншот социологическая группа «Рейтинг»

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Другие политические силы получили такой уровень поддержки:

  • «Европейская солидарность» – 16,2%
  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 14,2%
  • «Родина» – 12,0%
  • «Украинская стратегия Гройсмана» – 5,1%
  • Радикальная партия – 4,9%
  • «Сила и честь» – 4,4%
  • «Свобода» – 3,8%
  • партия Евгения Мураева «Наши» – 3,5%
  • «Голос» – 3,3%
  • «УДАР» – 3,2%
  • партия Шария – 3,2%
  • «За будущее» – 2,8%
  • «Народный фронт» – 1,9%.
В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» / скриншот Социологическая группа «Рейтинг»
Динамика уровня парламентского рейтинга партий с августа 2019 по февраль 2021 года / скриншот социологическая группа «Рейтинг»

Как проводился опрос

  • Опрос проводился 22-23 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
  • Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
  • Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров