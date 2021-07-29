Зеленский отметил, что национальное сопротивление будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в закон "О численности Вооруженных сил Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документов состоялась во время мероприятий по случаю дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Житомирской области. Выступление главы государства транслировалось на Facebook-странице Офиса президента.

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"Следующим и крайне важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мною в парламент как неотложные и приняты конституционным большинством, – это законы об основах национального сопротивления и увеличения численности ВСУ", - заявил он.

По словам главы государства, создание в Украине системы национального сопротивления является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться и не допустит событий 2014 года, и что "защита Украины для нас – это наше всенародное дело".

"Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, имеющих целью развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрения системы подготовки населения Украины до национального сопротивления, он позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите нашей родной земли, своего края, своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных приоритетных идей", - добавил он.

Зеленский отметил, что меры нацсопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства.

"Эти законы имеют непосредственное отношение к силам спецопераций, которые получат рычаги для развития движения сопротивления и смогут пополнить свои ряды новыми специалистами... я с радостью подписываю эти два важных закона для нас, для Украины, для нашей героической армии", - подчеркнул президент.

Напомним, законы о "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля.

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Автор: Константин Гончаров