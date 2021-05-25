В настоящее время тексты законопроектов на сайте Верховной Рады не обнародованы.

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту принять законопроекты об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ.

Как отмечается на сайте парламента, в ВР 25 мая зарегистрирован президентский проект закона об основах национального сопротивления (№ 5557).

Также президент подал в парламент проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

Законопроекты определены главой государства как неотложные.

Сейчас тексты документов на сайте ВР не обнародованы.

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Автор: Константин Гончаров