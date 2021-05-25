Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту принять законопроекты об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ.
Как отмечается на сайте парламента, в ВР 25 мая зарегистрирован президентский проект закона об основах национального сопротивления (№ 5557).
Также президент подал в парламент проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".
Законопроекты определены главой государства как неотложные.
Сейчас тексты документов на сайте ВР не обнародованы.
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