Гитанас Науседа отметил, что вероятность такого сценария очень мала

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Российская Федерация может напасть на НАТО. Это станет реальностью, если Украина не выстоит.

По его словам, при благоприятном сценарии, Россия уже через пять лет будет представлять угрозу странам Альянса.

"Я думаю, что это просто желание создать дискуссию на равных условиях - ни у кого нет окончательного ответа на вопрос, когда поведение России может измениться и когда она может повернуть свой взгляд в сторону НАТО. Это во многом будет зависеть от сценария войны в Украине", - сказал Науседа в интервью каналу TV3.

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При этом он указал, что если Кремль не достигнет своей цели в Украине, то не сможет воевать на других фронтах. Кроме того, политик указал, что нападение РФ на НАТО "могло бы произойти", если бы Запад отвернулся от Украины.

"Вероятность такого сценария очень мала. Речь идет о периоде, в течение которого Россия, как она себе представляет, могла бы прорвать войну в Украине и повернуться лицом к НАТО после мобилизации своих ресурсов. И это может произойти в течение пяти лет", - подытожил Науседа.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не собирается нападать на НАТО. Впрочем, он пригрозил "проблемами" Финляндии. По его словам, Россия не имела проблем с Финляндией, которую "взяли и затащили в НАТО", но теперь ситуация изменится.

Командующий бельгийской армией Мишель Хофман заявил, что после Украины следующими целями Кремля могут стать Молдова и страны Балтии.

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