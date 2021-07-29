Закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, которое приспособлено к их потребностям. В частности, это может происходить путем замены жилья, в котором проживает лицо с инвалидностью, через обмен на условиях найма.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, что приспособлено к их потребностям. В частности, это может происходить путем замены жилья, в котором проживает лицо с инвалидностью, через обмен на условиях найма.

Также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если оно передаст принадлежащее ему помещение в собственность территориальной общины.

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При этом жилье (жилое помещение), которое предоставляется такому лицу в результате замены, должно отвечать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям.

Порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет министров.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью (№3780).

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Автор: Светлана Закелова