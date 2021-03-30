Согласно указу, правительство должно создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, его сопредседателями назначаются премьер-министр и руководитель ОП.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 128/2021 «Об отмечании 25-й годовщины Конституции Украины».

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства целью документа является организация празднования в 2021 году годовщины Конституции.

Согласно указу, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, определив сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента. В его состав должны быть привлечены представители центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад, общественных объединений.

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На основании предложений оргкомитета и с учетом эпидемической ситуации в государстве правительство должно разработать и обеспечить, в частности, проведение в городе Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности.

Кроме того, необходимо организовать проведение к 25-й годовщине Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования.

Также отмечается, что правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции.

Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Министерство иностранных дел обязано пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса, иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.

*** Конституцию Украины принято 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады второго созыва. Основной закон государства вступил в силу со дня его принятия.

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Автор: Тамара Отовская