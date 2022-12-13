Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым ликвидируется Окружной административный суд Киева.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В частности, на странице документа указано, что сегодня закон возвращен в парламент с подписью президента.
Окружной административный суд Киева: что известно
Как сообщал УНИАН, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в ВР как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
В Офисе президента отметили, что ОАСК потерял доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений. Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.
Тогда глава ОАСК Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.
Как известно, именно в ОАСК подавался иск о восстановлении Виктора Януковича на посту президента. СМИ сообщали, что с такой целью Россия задействовала этот суд.
12 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации Окружного админсуда Киева.
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