Закон возвращен в парламент с подписью президента.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым ликвидируется Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, на странице документа указано, что сегодня закон возвращен в парламент с подписью президента.

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Окружной административный суд Киева: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в ВР как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В Офисе президента отметили, что ОАСК потерял доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений. Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

Тогда глава ОАСК Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

Как известно, именно в ОАСК подавался иск о восстановлении Виктора Януковича на посту президента. СМИ сообщали, что с такой целью Россия задействовала этот суд.

12 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации Окружного админсуда Киева.

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