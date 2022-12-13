За решение о ликвидации проголосовали 310 народных депутатов.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за ликвидацию Окружного административного суда Киева (ОАСК).

За соответствующий закон № 5369 проголосовали 310 народных депутатов, при 0 голосов против. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, за законопроект о ликвидации ОАСК голосовали депутаты всех фракций и групп, хоть и не в полном составе.

Также депутаты поддержали законопроект № 5370 о создании Киевского городского окружного административного суда. За этот документ отдали голоса 236 народных депутатов.

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Оба законопроекта приняты в целом.

Напомним, это тот самый ОАСК, который должен был "назначить" президента-беглеца Виктора Януковича президентом страны в случае захвата Киева российскими войсками.

Ситуация вокруг ОАСК

17 июля 2020 года в здании ОАСК провели обыски, детективи НАБУ вручили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 11 человек во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая намеревалась захватить госвласть. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждали, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Однако, Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка и пятерых других судей от осуществления судопроизводства.

В ноябре того же года НАБУ объявило Вовка в розыск.

ВАКС несколько раз выносил решение о принудительном приводе Вовка на заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но детективы НАБУ не доставляли его на заседания, поскольку не находили его ни дома, ни на работе.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "о ликвидации Окружного административного суда города Киева", поскольку он утратил доверие.

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