Ольга Стефанишин отметила, что временные рамки относительно членства Украины в ЕС не имеют большого значения по нескольким причинам.

Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев изменил свое мнение о необходимости предоставлять Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью ТСН.

По ее словам, за два месяца активной работы Украина может сказать европейским лидерам все, что нужно, и Киев не имел вариантов, чтобы воспринять отрицательный ответ.

"Наиболее важными были две вещи. Первая - это объяснять Украину, показывать, что мы уже давно не та страна, которую унаследовали в 2013 году. Вторая – это аргументировать, что важно не необидеть Западные Балканы, а дать ответ Украине. И никто сегодня не готов сказать Украине "нет". Но больше всего я честно говоря радуюсь за канцлера Щольца. Мне кажется, что приняв это решение, он чрезвычайно укрепил свои позиции. Я уверена, что это решение восстановит баланс в коалиции в Германии. И думаю, что это позволит ему спать спокойно, зная, что он уже снял этот груз негатива со своих плеч", - отметила Стефанишина.

Она отметила, что временные рамки относительно членства Украины в ЕС не имеют большого значения по нескольким причинам.

"Первая – мы четко обозначили свою позицию ЕС, что мы не позволим затягивать или замалчивать этот процесс. Вторая - мы не будем спешить и требовать каких-то там ускоренных переговоров, ведь они должны быть в интересах Украины. Третья - нам конечно нужно время, чтобы самим адаптироваться и понять, как эти переговоры могут происходить в условиях войны, какие обязательства мы можем выполнять, а какие оставляем на послевоенное время", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что предоставление статуса кандидата, о котором уже есть рекомендация Еврокомиссии, дает Киеву понимание юридических механизмов, как двигаться дальше.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ.

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