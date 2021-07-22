Украинцам разрешили нарушать правила въезда и выезда с оккупированного Донбасса при наличии "обстоятельств гуманитарного характера".

Украинцам, жителям временно оккупированных территорий Донбасса, ослабили условия въезда на территории, подконтрольные государству, через Россию.

Как сообщили на сайте Офиса президента, сооответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Таким образом, жителям ОРДЛО официально отменили штрафы за нарушение правил въезда во время карантина и блокировки работы КПВВ, если у них есть следующие "обстоятельства гуманитарного характера":

возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь или смерть близких родственников;

принятие наследства;

необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождение лечения тяжелых и хронических болезней;

наличие права на жительство в иностранных государствах;

выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей усыновителей или других его законных представителей для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство.

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 29 июня. В силу он вступает на следующий день после опубликования.

Штрафы за неправильное пересечение границы с ОРДЛО

Читайте такжеРоссия в ТКГ заблокировала обсуждение разминирования территорий и открытия КПВВПрежде за нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины предусматривался штраф в размере 100-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7-5,1 тыс. грн).

При повторном нарушении или при совершении его группой людей, штраф увеличивался до 300-500 необлагаемых минимумов (5,1-8,5 тыс. грн).

При этом ранее стало известно, что оккупанты Донбасса собираются ввести свои правила пересечения гражданами временной линии разграничения.

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Автор: Станислав Кожемякин