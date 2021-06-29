Отмечается, что жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях необходимо посещать подконтрольную правительству Украины территорию по разным причинам, прежде всего связанным с необходимостью получения медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или учебы.

Верховная Рада Украины на период карантина решила не наказывать за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующими технико-юридическими правками, проголосовали 292 народных депутата из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о проекте закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее (№5478).

Законом устанавливается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина, или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины.

Штрафы за неправильное пересечение границы с ОРДЛО

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн).

Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за указанное правонарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн).

Отмечается, что у жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях есть потребность в визитах на подконтрольную правительству Украины территорию по разным причинам, в первую очередь, связанным с необходимостью получения медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или учебы.

"Указанное требует корректировки государственной политики в части неприменения к отдельной категории лиц мер административного принуждения в условиях блокирования по причине введения ограничительных противоэпидемических мер функционирования КПВВ, по аналогии с неприменением мер административного воздействия в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие государственные органы для продления срока пребывания на территории Украины в связи с введением карантина", - пояснили авторы законопроекта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская