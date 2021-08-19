В июле Путин написал статью, где пытался доказать, что русские и украинцы - один народ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента РФ Владимира Путина "иррациональным" и "очень эмоциональным" лидером.

Как сообщает The Washington Post, такие характеристики Путина Зеленский назвал в интервью журналистам ряда СМИ.

"Он слишком эмоциональный, когда речь заходит об Украине", - пояснил президент Украины.

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Напомним, в июле Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за"отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

Ранее Путин обрушился с критикой на Украину из-за законопроекта Владимира Зеленского о коренных народах. Помимо прочего, он назвал Украину "порождением советского периода" и сравнил ее с нацистской Германией.

Автор: Дмитрий Захаров