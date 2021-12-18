Украина участвует в этой программе Европейского Союза с 2016 года, результатом чего являются 38 международных проектов с участием украинских организаций в сотрудничестве со 117 партнерскими институтами из 29 стран Европы.

Президент Владимир Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал инициированный им закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" (2021-2027)" №1963-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Закон ратифицирует соглашение между Украиной и ЕС об участии нашей страны в программе "Креативная Европа", подписанное 12 октября в Киеве.

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"Украина принимает участие в упомянутой программе Европейского Союза с 2016 года, результатом чего является 38 международных проектов с участием украинских организаций в сотрудничестве со 117 партнерскими институтами из 29 стран Европы. Стратегия внешнеполитической деятельности Украины предусматривает продолжение активного сотрудничества с ЕС в научной, образовательной и культурной сферах, в частности, путем участия в программе ЕС "Креативная Европа" и тому подобное", - говорится в сообщении.

В то же время присоединение к программе требует от Украины уплаты финансового взноса, который состоит из взноса на операционную деятельность и сбора за участие, и имеет форму ежегодной оплаты.

"По предварительным расчетам Европейского Союза, финансовый вклад нашей страны, в частности, в 2022 году, может составить 883 тыс. евро. Уплата будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Министерству культуры и информационной политики Украины в государственном бюджете", - пояснили в пресс-службе ОП.

Предполагается, что продолжение участия Украины в программе ЕС "Креативная Европа" до 2027 года будет способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе через активное сотрудничество в области культуры.

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Автор: Таня Поляковская