Парламентский комитет по правовой политике поддержал законопроекты Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева.
Об этом сообщает правовая организация DeJure в Facebook.
Эти законопроекты поддержали только депутаты фракции "Слуга народа", а "Батькивщина", "Голос" и "ОПЗЖ" выступили против.
Теперь документы должны рассмотреть в зале Верховной Рады народные депутаты.
Также сообщается законопроекты № 5369 и № 5370, которые поддержал комитет, предусматривают ликвидацию ОАСК: судьи перестанут осуществлять правосудие. Вместо него создадут Киевский городской окружной админсуд, к которому перейдет рассмотрение дел, подсудимых ОАСК сейчас.
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Ликвидация ОАСК: что известно
- 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений. Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.
- Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.
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