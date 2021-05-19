Теперь документы должны рассмотреть в зале Верховной Рады народные депутаты.

Парламентский комитет по правовой политике поддержал законопроекты Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает правовая организация DeJure в Facebook.

Эти законопроекты поддержали только депутаты фракции "Слуга народа", а "Батькивщина", "Голос" и "ОПЗЖ" выступили против.

Теперь документы должны рассмотреть в зале Верховной Рады народные депутаты.

Также сообщается законопроекты № 5369 и № 5370, которые поддержал комитет, предусматривают ликвидацию ОАСК: судьи перестанут осуществлять правосудие. Вместо него создадут Киевский городской окружной админсуд, к которому перейдет рассмотрение дел, подсудимых ОАСК сейчас.

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Ликвидация ОАСК: что известно

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений. Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

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Автор: Олег Давыгора