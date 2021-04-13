В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Довольно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - отметил Зеленский.

В Офисе президента также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

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Дело против ОАСК и Вовка

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства. 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Вовк 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк предоставил разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могли его насильно привести в суд из-за судейского иммунитета.

15 марта судья ВАКС решил остановить судебное производство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.

17 марта НАБУ завершило расследование дела по захвату власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.

Задержание брата судьи Вовка

Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении в деле по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.

СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.

7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам по делу о намерении дать взятку судьям Окружного административного суда Киева и подтвердила информацию о том, что один из них - брат судьи Вовка.

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Автор: Александр Топчий