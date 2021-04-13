Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений.
"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Довольно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - отметил Зеленский.
В Офисе президента также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.
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Дело против ОАСК и Вовка
- 17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.
- По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.
- 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства. 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.
- Вовк 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк предоставил разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могли его насильно привести в суд из-за судейского иммунитета.
- 15 марта судья ВАКС решил остановить судебное производство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.
- 17 марта НАБУ завершило расследование дела по захвату власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.
Задержание брата судьи Вовка
- Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.
- "НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении в деле по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.
- СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.
- 7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам по делу о намерении дать взятку судьям Окружного административного суда Киева и подтвердила информацию о том, что один из них - брат судьи Вовка.
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