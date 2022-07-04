За 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 2 тыс. 102 образовательных объекта и 799 объектов медицинской инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные уничтожают жилые кварталы украинских городов, чтобы убить у людей чувство дома.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария).

По его словам, за 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 2 тыс. 102 образовательных объекта - школы, университеты, детские сады.

"Когда российская армия применяет артиллерию против детсада или сбрасывает бомбы на школу, то разрушает не просто стены и здания", - отметил президент.

По мнению Зеленского, это сознательное уничтожение образовательного пространства, в котором происходит социализация детей, в котором люди учатся быть людьми.

"Россия своими ударами пытается сказать, что у нас вообще не будет этого пространства... Для чего России обстрелы больниц?... Это манифестация России, что она якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для украинцев, базовую гуманность, которая есть в каждой нормальной стране. Россия показывает, что даже лечить и рожать детей украинцы якобы не смогут", - сказал он.

Глава государства добавил, что 799 объектов медицинской инфраструктуры уничтожено российскими войсками с 24 февраля.

"Это все - сознательная тактика России, не просто обстрелы, а ставка именно в идеологическом противостоянии. Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа дать людям не то, что нормальное, а вообще жизнь", - подчеркнул он.

Зеленский также напомнил о системном уничтожении российской армией жилых кварталов украинских городов и постоянном ракетном терроре со стороны РФ.

"Они направляют ракеты на дома, чтобы уничтожить все это пространство жизни украинцев, чтобы убить в людях ощущение дома", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

Он напомнил, что уже 4 июля Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать". По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения. Украинская власть своими силами уже начала восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных районах, территориях. "Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

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