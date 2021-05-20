Соответствующее решение поддержали 262 нардепа, присутствующих в зале ВР.

В четверг, 20 мая, Верховная Рада рассмотрела вопрос назначения нового министра здравоохранения Украины. "За" кандидатуру Виктора Ляшко проголосовали 262 нардепа.

Отставка Степанова: почему уволили главу Минздрава

14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

Читайте такжеСтепанов прокомментировал свое увольнение из МинздраваОб отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

18 мая Рада отправила в отставку Степанова.

Ранее СМИ писали, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко на должности министров, а вместо министра здравоохранения Максима Степанова предлагают его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Автор: Ольга Робейко