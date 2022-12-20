По словам Зеленского, то, что сейчас происходит с Саакашвили, – это издевательство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и власти Грузии из-за состояния Михеила Саакашвили.

В своем вечернем видеообращении Зеленский призвал проявить милосердие и перевести Саакашвили на лечение за границу.

"Хочу обратиться ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Наверное, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михеил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти в Грузии – надо проявить милосердие, особенно в предрождественское время", – подчеркнул украинский президент.

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Он добавил, что то, что сейчас происходит с Саакашвили, – это издевательство.

"Это не к лицу Грузии. Это надо прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку. Самое время сделать этот добрый шаг", - добавил Зеленский.

Состояние Михеила Саакашвили: что известно

15 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии разрешить бывшему президенту этой страны Михеилу Саакашвили пройти лечение в одной из европейских или американских клиник.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что глубоко обеспокоены существенным ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михеила Саакашвили, который сейчас находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Он вернулся на родину впервые за 8 лет накануне муниципальных выборов.

Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

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