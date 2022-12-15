В МИД Украины глубоко обеспокоены существенным ухудшением состояния здоровья Саакашвили.

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Грузии разрешить бывшему президенту этой страны Михеилу Саакашвили пройти лечение в одной из европейских или американских клиник.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявляют, что глубоко обеспокоены существенным ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михеила Саакашвили, который сейчас находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михеила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - говорится в заявлении.

Видео дня

МИД также призывает власти Грузии предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В этой связи сказано, что Украина и в дальнейшем будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михеила Саакашвили, который должен быть освобожден.

Дело Саакашвили в Грузии

Михеила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

Позже он возобновил голодовку, требуя от тюремных властей разрешить ему участвовать в судебном заседании по видеосвязи.